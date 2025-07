Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir." dedi.

Vali Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine çözüm için talimat verdi.

Makamların millete tepeden bakma yeri olmadığını belirten Aydoğdu, şehrin güzelliklerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıyı bürokratik ve ritüel bir toplanma değil, kardeşlik meclisi olarak gördüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bakın, sokaktaki insan önce her adımda, sonra ses tonunda, en çok gözünde devleti ve bizi görmek ister. Bu yüzden ne karar alırsak alalım, hangi uygulamayı yaparsak yapalım, hangi hizmeti yaparsak yapalım, vicdan süzgecinden geçirmeden imza atmayacağız. Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir. Siz kıymetli muhtarlarımızdan bizim beklentimiz şudur. Bizim gözümüz, kulağımız sizlersiniz ama aynı zamanda siz bizim kalbimiz, yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızla aramızdaki köprü, yürekten bir bağsınız sizler. Her bir talebi ciddiyetle ele alıp çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Unutmayalım ki, bizler çözüm makamıyız. Bahane değil, birlikte mutlak suretle bir çare üretmek zorundayız."

Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kibirle değil, tevazuyla hareket edeceğiz. Kapımızı kapatmayacağız, gönlümüzü de kapatmayacağız. Millete hizmet etmek, Cenabıallah'ın bir insana verdiği en büyük şereftir. Bu şehirde, bu şerefi hakkıyla taşıyan herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.