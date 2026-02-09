Haberler

Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

Erzincan-Sivas kara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, kara yolunda trafiği etkiledi. Sürücüsü belirlenemeyen tır, Sakaltutan Geçidi'nde devrildi ve Sivas-Erzincan yolu tek yönden kapandı.

Erzincan'da devrilen elektrik malzemesi yüklü tır, Erzincan- Sivas kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Erzincan-Sivas kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen İran plakalı tır, Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde kontrolden çıkarak kara yoluna devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Sivas- Erzincan kara yolu tek yönden trafiğe kapandı.

Devrilen tırın kaldırılması için karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı

İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Nüfusu öyle böyle değil
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş

Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı