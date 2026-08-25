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Erzincan'da dedektör köpek Naz'a duygusal veda

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 2 yıldır kentte görevini sürdüren dedektör köpek Naz için veda klibi yayımladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 2 yıldır kentte görevini sürdüren dedektör köpek Naz için veda klibi yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde verilen özel eğitimlerin ardından Ankara ve Muğla'da görev yapan dedektör köpek Naz, 2 yıl önce Erzincan'da göreve başladı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek sağlayan Naz, 10 yaşında görevini tamamladı.

Dedektör köpek Naz için hazırlanan veda klibi, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görev yapan, operasyonlarımızın sessiz kahramanı narkotik köpeğimiz Naz, görev süresince gösterdiği üstün performans, özveri ve sadakatiyle teşkilatımızın gönlünde özel bir yer edindi. Görev süresince birlikte yaşanan nice anı, başarı ve güzel hatıranın ardından Naz'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz."

Kaynak: AA
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