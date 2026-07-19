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Yavrularını emziren dağ keçisi dronla görüntülendi

Yavrularını emziren dağ keçisi dronla görüntülendi
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Erzincan'ın Keşiş dağlarında nesli koruma altındaki yaban keçileri dronla görüntülendi. Görüntülerde yavrularını emziren bir dağ keçisi yer aldı.

ERZİNCAN'ın Keşiş dağlarında yavrularını emziren dağ keçisi, dronla görüntülendi.

Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken kentte nesli koruma altında olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde; dağda yavrularını emziren keçi yer aldı. DKMP Genel Müdürlüğü, görüntüleri sanal medya hesabından 'Doğanın Kalbinde Bir Aile Potresi' notuyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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