Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 18 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kök kenevir bitkisi ve bir miktar tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler de bulundu.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kök kenevir bitkisi ve bir miktar tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 18 kök kenevir bitkisi, 85 gram kenevir tohumu ve kenevir yetiştirmede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.