Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 204 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Refahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri 204 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 714 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 7 tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 204 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 714 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 7 tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
