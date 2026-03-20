Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

N.K'nin (24) kullandığı 24 DK 249 plakalı otomobil, Erzincan- Kemah kara yolunun Pekmezli köyü mevkisinde M.K (44) idaresindeki 24 ACB 737 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan N.P. (20) ve İ.K. (71) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.