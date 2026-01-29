Haberler

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

S.N.Ç'nin (19) kullandığı 24 AAR 818 plakalı otomobil Terzibaba kavşağında, O.T. (27) idaresindeki 24 DF 112 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 24 DF 112 plakalı otomobil ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Ö.Y. (18) ve H.M.T. (49) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan O.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı

Sürgündeki isim İsrail'e sığındı! Ortalığı karıştıracak yardım talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Rayan Cherki: Galatasaray çok iyi bir takım

Öve öve bitiremedi: G.Saray çok iyi, yendiğimiz için gururluyuz