Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Bebek de Dâhil 3 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Bebek de Dâhil 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da park halindeki bir araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada, 1 yaşındaki bir bebek de yaralılar arasında bulunuyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da park halindeki araca çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Mesut B. (35) yönetimindeki 06 CKU 663 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 21 ADC 689 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışanlar, yol kenarında çalışma yapan işçilerce çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nergiz Türk B. (32) ve 1 yaşındaki Uzay B. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ailenin, memleketleri Artvin'de tatil yaptıktan sonra Niğde'ye giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Yakup Bakar - Güncel
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.