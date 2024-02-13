Erzincan'da toprak kayması sonucu meydana gelen olayda kurtarma çalışması başlatıldı

KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtildi. MSB'nin yaptığı açıklamanın devamında, "Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3'üncü Ordu İstihkam Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor" denildi.