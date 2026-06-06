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Erzincan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Erzincan'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Erzincan'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ev büyük çapta zarar gördü.

ERZİNCAN'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev zarar gördü.

Akşemsettin Mahallesi 658'inci Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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