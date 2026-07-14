Haberler

Erzincan'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye-İliç kara yolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki Arzu E. hayatını kaybetti.

Erzincan'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

R.Ö.E'nin (30) kullandığı 24 ACT 016 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolu Yuvadağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşı tarafına geçtikten sonra tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Arzu E. (51) Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Arzu E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

Yarın yola çıkacaklar dikkat! Her zamanki gibi olmayacak
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Görüntü Türkiye'den! Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan yol kenarında cinsel ilişkiye girdiler
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim