Erzincan'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak araziye devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 1 bebek dahil 3 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İ.S. (29), idaresindeki 34 MZK 569 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi Çobanlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla atıp araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (29) ve A.A.S. (1) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir