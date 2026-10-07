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Erzincan'da STK'lar ve vatandaşlar Gazze protestosu için konvoy düzenledi

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Erzincan'da İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto ve Filistin'e dikkat çekmek için konvoy düzenlendi. Terzibaba Camisi önünde toplanan grup adına konuşan Rıza Tuğrul Karagöz, uluslararası sistemin sessiz kaldığını söyledi.

Erzincan'da İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla konvoy düzenlendi.

Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Terzibaba Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan platformun sözcüsü Rıza Tuğrul Karagöz, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır trajedilerinden biri olduğunu söyledi.

Karagöz, Gazze'de 3 yıldır süren soykırımda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve yerinden edildiğini dile getirerek, "Evler yıkıldı, hastaneler bombalandı, okullar hedef alındı, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler katledildi. Tüm dünyanın gözleri önünde, canlı yayınlarda milyonlarca insan evlerinden edildi. Buna rağmen uluslararası sistem yaşanan vahşeti duyurmakta yetersiz kaldı. Bu tablo yalnızca İsrail'in değil, zulüm karşısında sessiz kalan uluslararası düzenin de ağır bir sınavıdır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından cami önünde toplanan kalabalık, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla araç konvoyu eşliğinde kentin caddelerinde tur attı.

Kaynak: AA
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