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Erzincan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Erzincan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Erzincan'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Belediye ve polis ekipleri hasar tespit ve güvenlik çalışmalarına başladı.

Erzincan'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir plazanın çatısı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı evlerin çatısı uçtu. Çatının çarptığı bazı evlerin camlarında hasar oluştu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, çöp kovaları yollara savruldu.

Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.

Polis ekipleri de vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları için çalışma sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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