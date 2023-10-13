Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç operasyonunda bölücü terör örgütüne ait silah ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 12 Ekim 2023 tarihinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını aramak, bulmak, etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, mağara ve depoları imha etmek maksadıyla Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç operasyonunda, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 17 adet 7.62x39 milimetre çapında fişek, 1 adet şemsiye ve 1 adet mat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadeleye yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN