Erzincan'da Şehit ve Gazilere İftar Programı

Güncelleme:
Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Erzincan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Canpolat, davete katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak, bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşu sayesindedir. Vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, bereketli ömürler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Şehitler için duaların okunduğu programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
