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Erzincan'da Sağlık Müdürlüğüne Kurusıkı Tabancayla Giren Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da Sağlık Müdürlüğüne Kurusıkı Tabancayla Giren Kişi Gözaltına Alındı
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Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne kurusıkı tabancayla giren 31 yaşındaki A.D, bir kadın çalışanla görüşmek istedi. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.

Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren A.D (31), buradaki bir kadın çalışanla görüşmek istedi.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede müdürlük binasına polis ekipleri sevk edildi.

Polislerce kurusıkı tabancayla gözaltına alınan A.D, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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