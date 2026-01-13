Haberler

Erzincan'da Polis Aracı Şarampole Devrildi: 2 Polis Yaralandı

Güncelleme:
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden polis aracı şarampole devrildi. İki polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN'da polis aracının şarampole devrildiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolunun Sarıgöl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği polis aracı şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

