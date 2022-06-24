Erzincan'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri çocuk 5 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Erzincan'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Selim A'nın (33) kullandığı 24 AR 092 plakalı otomobille Bekir A. (63) yönetimindeki 34 BA 1528 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Karakaya kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir A. ile aynı araçta bulunan Gülseren A. (64), İdris A. (75), Fikri A. (69) ve otomobilde bulunan Gülce Nihal A. (6) AFAD ekiplerinin desteğiyle sıkıştıkları araçlardan kurtarılıp ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolundaki trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022