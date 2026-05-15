Erzincan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Erzincan-Sivas kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. 34 MFF 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
