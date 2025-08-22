Erzincan'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.