Erzincan'da Otobüs Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.