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Erzincan'da oto tamir atölyesinde 45 yaşındaki sahibi ölü bulundu

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Erzincan'da oto tamir atölyesinde 45 yaşındaki sahibi ölü bulundu
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Erzincan'da bir oto tamir atölyesinin sahibi 45 yaşındaki kişi, iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da oto tamir atölyesi işleten kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Dede Korkut Caddesi üzerindeki bir oto tamir atölyesinin sahibi M.K. (45), iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yürüttü.

M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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