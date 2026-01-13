Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.