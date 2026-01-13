Haberler

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği, yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile, engelli ve çocukları kreşte olan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot Fener'in yeni yıldızını açıkladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Maçın başında korkutan sakatlık