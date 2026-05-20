En küçük baykuş türü Kukumav, Erzincan'da görüntülendi

Bozkırın küçük avcısı olarak da bilinen, yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alan kukumavı, Erzincan'da doğa fotoğrafçısı Fatih Civan görüntüledi. Yuvasında kayda alınan kukumav, genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlıyor. Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav, küçük boyutlarına rağmen iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor. Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlıları ile beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında 'dost' olarak kabul görüyor. Kukumav, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde bulunmasına rağmen nadir görülebiliyor.

