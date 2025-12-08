Erzincan'da karda mahsur kalan 4 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yedigöller mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından vatandaşları kurtarmayı başardı.
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.
Çayırlı ilçesine bağlı Yedigöller mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye JAK ekipleri sevk edildi.
Arazi araçlarının ve kepçenin de ekiplere destek verdiği yaklaşık 1 saatlik çalışmada, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel