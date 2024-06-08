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Erzincan'da maden faciasında son işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan liç kayması sonucunda toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Liç yığınların altından 116 gün sonra çıkarılan işçinin kimliği, DNA testiyle belli olacak.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.

DNA TESTİ YAPILACAK

13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığınının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. "Maden faciası" olarak ifade edilen olaydan 116 gün sonra, toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

6 Haziran'da 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılan bölgede bugün yapılan çalışmalarla birlikte son kalan işçinin de cansız bedenine ulaşılırken işçilerin kimliği, DNA testi sonucunda belli olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (1)

Recep Koca:

Kardeşlerimize Allah tan rahmet diliyorum.

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