Erzincan'da maden faciasında son işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.

DNA TESTİ YAPILACAK

13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığınının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. "Maden faciası" olarak ifade edilen olaydan 116 gün sonra, toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

6 Haziran'da 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılan bölgede bugün yapılan çalışmalarla birlikte son kalan işçinin de cansız bedenine ulaşılırken işçilerin kimliği, DNA testi sonucunda belli olacak.