Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Erzincan'da evinde kurşun eritmek isteyen bir kişi, meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi 1206. sokaktaki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhammet A. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
