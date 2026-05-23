Erzincan'da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

ERZİNCAN Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi batı illerine sevk edilen kurbanlıklara yönelik denetimlerini artırdı. Hayvanların küpe, pasaport ve sağlık raporları tek tek kontrol edilirken, evrakında eksiklik veya hata bulunan araçların ise geçişine izin verilmiyor.

Doğu illerinden büyükşehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatının yoğunlaştığı süreçte, kavşak noktası konumundaki Erzincan'da denetimler sıklaştırıldı. Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında durdurulan hayvan taşıyan tırlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemeden geçiriliyor. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini dini kurallara ve hijyen şartlarına uygun şekilde yerine getirebilmesi için yoğun mesai yürüttüklerini söyledi. Koçaker, Kars'tan Kırşehir'e kurbanlık taşıyan TIR'da yapılan kontrollerle ilgili, "Veteriner hekimi arkadaşlarımız ve sağlık personelimiz hayvanların küpelerini, aşılarını ve belgelerini kontrol etti. Evraklardaki bilgilerle araçtaki hayvanların bilgilerinin uyumlu olup olmadığı incelendi. Ayrıca hayvanlarda herhangi bir hastalık bulgusu olup olmadığı değerlendirildi. Yapılan incelemelerde hayvanların bakanlığımızın belirlediği kriterleri taşıdığı tespit edildi" dedi.

DENETİMLER KENT GENELİNDE SÜRÜYOR

Yaklaşık 1 aydır kent genelindeki kontrol noktalarında denetimlerin sürdüğünü belirten Koçaker, bugüne kadar yaklaşık bin hayvanın yol kontrol noktalarında denetlendiğini, Erzincan'dan diğer illere yapılan sevkiyatlarda da yaklaşık 900 hayvanın sağlık ve belge kontrollerinin tamamlandığını kaydetti. Koçaker, yol kontrol istasyonlarında 21 sağlık personelinin görev yaptığını, Kurban Bayramı süresince ise 18 sağlık personelinin kesim alanlarında görev alacağını söyledi. İl merkezi ve ilçelerde kurban kesim noktalarının belirlendiğini aktaran Koçaker, kesilen hayvanların hastalık ve mevzuata uygunluk kontrollerinin de yapılacağını ifade etti.

Kent genelinde ayrıca 9 gıda kontrol görevlisinin bayram boyunca denetim yapacağını belirten Koçaker, "Kesilen hayvanlardan elde edilen etlerin işlenmesi, muhafazası ve kıyma çekimi yapılan işletmelerin hijyen kontrolleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu geçirmesi için ekiplerimiz sahada 7/24 görev yapacak" diye konuştu.

