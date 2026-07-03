Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınında çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da bir arsada atık malzemelerin yanması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle tomruk ve kerestelere sıçramadan söndürüldü.
Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınlarında etrafında tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda yanan atık malzemeler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir arsada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevredeki tomruk ve kerestelere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir