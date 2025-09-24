Haberler

Erzincan'da Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Erzincan'da Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleşti.

Erzincan'da bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki bir araçta kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kedi yavrusunu, bakım ve beslenmesini yapmak için yanlarında götürdü.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.