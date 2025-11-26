Haberler

Erzincan'da Kayıp Kişi Ölü Bulundu

Erzincan'da bir ay önce kayıp ihbarı yapılan 37 yaşındaki Erdoğan Koşan, kırsalda ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen Koşan'ın durumuyla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda cenazesine ulaşıldı.

İl merkezine bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi'ndeki ailesine 45 gün önce yurt dışına çıkacağını söyleyen 37 yaşındaki Erdoğan Koşan, buradan ayrıldı ve telefonuna bir daha ulaşılamadı.

Koşan'ın durumundan endişelenen yakınları, bir ay önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercan Deresi kırsalında yaptıkları çalışmada, bazı eşya buldu. Bulunan eşyanın kayıp ihbarı yapılan Koşan'a ait olduğunu tespit eden ekipler, komando timleri ve arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle bölgede detaylı çalışma yürüttü.

Yürütülen aramada, bir su kanalı yakınlarında söz konusu kişinin cenazesine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
