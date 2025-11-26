Erzincan'da Kayıp Kişi Ölü Bulundu

Erzincan'da bir ay önce kayıp ihbarı yapılan kişi, kırsalda ölü bulundu.

İl merkezine bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi'ndeki ailesine 45 gün önce yurt dışına çıkacağını söyleyen 37 yaşındaki Erdoğan Koşan, buradan ayrıldı ve telefonuna bir daha ulaşılamadı.

Koşan'ın durumundan endişelenen yakınları, bir ay önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercan Deresi kırsalında yaptıkları çalışmada, bazı eşya buldu. Bulunan eşyanın kayıp ihbarı yapılan Koşan'a ait olduğunu tespit eden ekipler, komando timleri ve arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle bölgede detaylı çalışma yürüttü.

Yürütülen aramada, bir su kanalı yakınlarında söz konusu kişinin cenazesine ulaşıldı.