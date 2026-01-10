Haberler

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Erzincan-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hakan Ö. yönetimindeki 55 BZ 302 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan yaralılar yoldan geçen vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ebubekir T. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yakup Bakar - Güncel
500

