Haberler

Erzincan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışmalara başladı. Ekipler özellikle buzlanma riski yüksek bölgelerde önlem alarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlıyor.

ERZİNCAN'da kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar temizliği başlattı. Ekipler, cadde, sokak ve kavşaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı, temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler, özellikle buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde önlem alarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler, yolların açık tutulması için koordineli şekilde görev yapıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti