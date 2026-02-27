Erzincan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

ERZİNCAN'da kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar temizliği başlattı. Ekipler, cadde, sokak ve kavşaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı, temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler, özellikle buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde önlem alarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler, yolların açık tutulması için koordineli şekilde görev yapıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı