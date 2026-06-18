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Erzincan'da yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu

Erzincan'da yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu
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Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 57 yaşındaki A.K., bir iş yerinde ölü bulundu. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.

Yakınlarının ulaşamadığı A.K. (57) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerine giren ekipler, A.K'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince iş yerinde inceleme yapılırken, A.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
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