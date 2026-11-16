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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ş. idaresindeki 58 AAB 647 plakalı otomobil ile U.D'nin kullandığı 61 EN 719 plakalı otomobil, Yavuzselim Mahallesi Şehit Binbaşı Yaşar Erol Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 58 AAB 647 plakalı otomobilde bulunan F.E. yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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