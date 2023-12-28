Erzincan'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Erzincan'da bir vatandaşa ait para ve ziynet eşyalarını çalan hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi H.T, saha çalışmaları sırasında kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 22 ayar altın bilezik, altın yüzük, altın zincir kolye, çeyrek altın ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ziynet eşyaları ile para, sahibine teslim edildi.