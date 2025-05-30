Erzincan'da Heyelan Demir Yolu Ulaşımını Aksattı

Erzincan'da Heyelan Demir Yolu Ulaşımını Aksattı
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Erzincan'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle demir yolu ulaşımında aksama yaşandı. Doğu Ekspresi, İliç ile Kemah arasında bekletildi.

Erzincan'da yağış sonrası meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle demir yolu ulaşımında aksama yaşandı.

Etkili olan sağanak sonrası İliç ile Kemah ilçesi arasındaki bir noktada küçük çaplı heyelan meydana geldi.

Rayların bir kısmının toprakla kaplanması nedeniyle Doğu Ekspresi, İliç ile Kemah arasında bulunan Eriç İstasyonu'nda bekletildi.

Ekiplerin bölgede çalışma başlattığı ve demir yolundaki toprak yığınının tamamen temizlendikten sonra trenin seferine devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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