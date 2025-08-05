Erzincan'da Hayırsever Dönüşümü: Kur'an Kursu Açıldı

Erzincan'da daha önce işyeri olarak kullanılıp hayırsever vatandaş tarafından dönüşümü yapılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Üzümlü ilçesi Çay Mahallesi'nde hayırsever vatandaşın işyerini dönüştürüp ilçe müftülüğüne devrettiği Hacı Ali Havva Canbaba Kur'an kursu eğitime başladı.

Kur'an okunmasıyla başlayan açılışa katılan Kaymakam Buğra Karadağ, kursta Kur'an'ın yanı sıra temel dini bilgilerin de verileceğini belirterek, "İnsani ve ahlaki erdemler, Peygamber Efendimizin örnek hayatı gibi dersler görecek, dini danışmanlık ve manevi rehberlik hizmetlerinden faydalanacaksınız. Zira Kur'an kurslarında yürüttüğümüz çalışmaların gayesi hem çocuk, yaşlı, genç demeden beşikten mezara kadar ilim öğrenme arzusunda olan vatandaşlarımızın İslami bilgiler konusunda sağlıklı bilgi edinmelerini temin etmek hem de yanlış telkinlere maruz kalmalarını önlemek olacaktır." diye konuştu.

Üzümlü Müftüsü Hüseyin Demirci de kursun tüm giderlerinin hayırsever vatandaş tarafından karşılandığını anlattı.

Demirci, şöyle konuştu:

"Hayırseverimiz vatandaşımız Muzaffer Canbaba yanımıza gelerek 'Hocam bu dükkanı emekli olduktan sonra tamir atölyesi açmak maksadı ile yapmıştık. Ancak bir hayır hizmeti olarak Kur'an Kursu yapmak istiyorum.' dedi. Bizler de bu isteğini kabul ettik ve kendisi tüm giderleri karşılayarak bu dükkanı bir Kur'an kursuna çevirdi. Şu anda kursumuz 30 öğrenciye eğitim veriyor. Kendisinden Allah razı olsun."

Kurs, konuşmaların ardından Demirci'nin yaptığı dua ile açıldı, Kaymakam Karadağ dükkanını bağış yapan Muzaffer Canbaba'ya plaket verdi.

Açılışa Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.???????