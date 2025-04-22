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Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Tutuklama

Erzincan'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Tutuklama
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Erzincan'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 5 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da 5 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.C.E. ve M.M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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