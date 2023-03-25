Erzincan'da depoda çıkan yangın hasara neden oldu
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Erzincan'da bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.
Erzincan'da bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.
Gülabibey Mahallesi 985 Sokak'ta faaliyet gösteren soğuk hava deposunun yanında bulunan ayrı bir depoda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda hasara yol açtı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel