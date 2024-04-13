Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Erzincan'da bir kurda işkence yapan kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemah ilçesinde bir kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyaya yansıyan, kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup, Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Hayvan Hakları Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title