Erzincan'da Biçerdöver Yangını Söndürüldü

Erzincan Merkez Ürek köyünde hasat yapan bir biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının iç donanımdan kaynaklandığı belirlendi ve hafif maddi hasar meydana geldi.