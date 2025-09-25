Erzincan'da 25. Ulusal Turizm Kongresi başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, 51 üniversiteden 200'ü aşkın akademisyen ile araştırmacı katıldı.

Kongre, turizm alanındaki güncel gelişmelerin ele alınarak sunulan 90 bildiri, doğa sporları turizmi ana teması ile beraber ilgili alt temalar üzerine yapılan güncel araştırmaları içeriyor.

Akademi ile sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrenin, bilgi paylaşımı ve işbirliği için önemli bir platform oluşturması hedefleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Erzincan'ın doğa sporlarının tanıtımı sinevizyonu ve Erzincan türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, burada yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmaların önemine dikkati çekti.

Kongrenin, Erzincan için çok önemli olduğunu ifade eden Levent, "Turizm kongresinin burada yapılması bizim için çok önemli. Son yıllarda sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar çok düzenleniyor ama bir kongre ilk defa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenleniyor. Bu bizim için çok değerli bir şey." dedi.

"Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu, doğa sporlarına çok ilgili ve alakalıydı"

Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi'nin açılışının kongreye denk gelmesinin önemine vurgu yapan Levent, şunları kaydetti:

"Doğa sporlarının belki de başkenti olan Erzincan'da doğa sporları ile ilgili böyle bir kongre düzenlenmesi çok önemli. Doğa sporları Erzincan'da çok önemli bir yere sahip. Uzun yıllar önce Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu, doğa sporlarına çok ilgili ve alakalıydı, kendisi de yapıyordu. Bu sebepte Erzincan'da doğa sporları çok gelişti. Belki de Türkiye'de birçok doğa sporunda ilk sıralara yerleşti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, kongrenin dönem başkanı Prof. Dr. Oktay Emir ve akademisyenler katıldı.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.