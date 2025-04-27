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Erzincan'da 19 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da 19 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı
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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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