Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli E.E. ve M.Ç'nin kontrolünde yabancı uyruklu kişilerin iki ayrı taksiyle Sivas'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları araçları Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurdu.

Taksilerde yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan E.E. ve M.Ç. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.