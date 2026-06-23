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İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Ödeş, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yerel basının sorunlarını dinledi ve iş birliği mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mert Ödeş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş ve Başkan Yardımcısı Burhanettin Okumuş tarafından karşılanan Ödeş, kentteki medya kuruluşları hakkında bilgi aldı.

Yerel basının karşılaştığı sorunların görüşüldüğü ziyarette Ödeş, bölgedeki medya kuruluşlarıyla yakın iletişim içerisinde çalışacaklarını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye önem vereceklerini kaydetti.

Okutmuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ödeş'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
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