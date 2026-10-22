Erzincan Belediyesi'nin otopark inşaatından düşen 27 yaşındaki işçi hastanede öldü

Erzincan Belediyesi'nin otopark inşaatından düşen 27 yaşındaki işçi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Belediyesine ait katlı otopark inşaatında 12 Ekim'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Erzincan'da otopark inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı mevkisinde, Erzincan Belediyesine ait katlı otopark inşaatında çalışan Hakan Ayçiçek (27) 12 Ekim'de yüksekten düştü.
Ağır yaralanan Ayçiçek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayçiçek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayçiçek'in cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.