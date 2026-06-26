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Erzin Kaymakamı Onur Özaydın için sürpriz veda

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın için sürpriz veda
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Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Şüküpaşa Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği sürpriz veda etkinliğiyle uğurlandı. Karnelerini Kaymakam'dan alan öğrenciler, alkışlar ve çiçeklerle sevgi gösterisinde bulundu.

Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı sürpriz veda etikliğiyle uğurlandı.

Kaymakam Özaydın için Şürküpaşa Ortaokulu'nda veda etkinliği düzenlendi.

Karnelerini Kaymakam Özaydın'dan alan öğrenciler daha sonra okul koridorunda sıralandı.

Alkışlar eşliğinde yürüyen Özaydın'a öğrenciler çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerin konfeti patlattığı törende duygusal anlar yaşandı.

Daha sonra Kaymakam Özaydın, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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