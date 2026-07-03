Haberler

Erzin'de sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheliye gözaltı

Erzin'de sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheliye gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan bir otomobilde 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Erzin ilçesinde durdurdu.

Araçta 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!